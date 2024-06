Apple iPhone 14 è uno smartphone che può essere considerato il la giusta via di mezzo tra i top di gamma più recenti, ed i modelli più economici che gli utenti decidono di acquistare per bilanciare la spesa con specifiche tecniche meno performanti.

Data la presenza sul mercato da ormai un paio d’anni, il prodotto in questione viene proposto ad un prezzo estremamente economico, pur mantenendo prestazioni e specifiche tecniche di ottimo livello generale. Le dimensioni sono sicuramente tra i suoi punti di forza, essendo in grado di raggiungere 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso che comunque si aggira oggi attorno ai 172 grammi.

Apple iPhone 14: l’occasione più ghiotta dell’ultimo periodo

Occasione davvero più unica che rara per acquistare Apple iPhone 14 e risparmiare molto più del previsto, proprio in questi giorni la promozione prevede uno sconto effettivo di 230 euro sul valore di listino. Ciò sta a significare che si andranno a tutti gli effetti spendere 649 euro, al posto degli 879 euro previsti originariamente di listino, con l’acquisto di un dispositivo no brand che nasconde anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Può essere vostro direttamente a questo link.

Uno dei punti di forza del prodotto è sicuramente il comparto fotografico, composto magistralmente da due sensori, entrambi da 12 megapixel: precisamente un principale ed un ultragrandangolare di ottima qualità generale, affiancati anteriormente da un altro sensore da 12 megapixel. La registrazione video è possibile al massimo in 4K, con WiFi 6, bluetooth 5.3, NFC e chip GPS. La batteria è un componente da 3279 mAh, che riesce a garantire un discreto utilizzo, fermo restando essere forse il tallone d’Achille dello smartphone in quanto l’autonomia risulta essere di un gradino inferiore alle più comuni aspettative dei consumatori, soprattutto nel 2024.