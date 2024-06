Apple iPad: follia su Amazon con questo PREZZO basso

Apple iPad è indiscutibilmente il tablet più amato e desiderato dal pubblico, un prodotto che riesce a garantire prestazioni al top, senza comunque essere costretti ad investire cifre troppo elevate, e soprattutto avendo la certezza di assistere ad aggiornamenti prolungati nel corso del tempo, che permetteranno di mantenere quasi inalterata la freschezza e la reattività del device stesso.

Disponibile sul mercato in numerose varianti, la promozione attiva oggi su Amazon va a toccare il modello base, il più economico fra tutti, con 64GB di memoria interna (non espandibile tramite microSD), ed anche con connessione solo WiFi, ciò sta a significare che non sarà possibile installare una SIM fisica o eSIM per il collegamento alla rete telefonica.

Apple iPad: occasione imperdibile solo in questi giorni

Il tablet di casa Apple è divenuto molto più economico del passato, infatti il suo listino attuale sarebbe di 439 euro, una cifra che a prima vista potrebbe apparire elevata, ma che in realtà risulta essere più che bilanciata, in confronto a ciò che il mercato oggi è in grado di offrire. Dall’altro lato, invece, ecco arrivare la promozione di casa Amazon, che prevede uno sconto del 14%, così da essere sicuri di dover versare in finale un contributo corrispondente a soli 379 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

Sotto il cofano trova posto un processore Apple A14 Bionic, con 6-core ed una GPU 4-core, molto buono il comparto fotografico, nonostante comunque nei tablet non rappresenti un tratto distintivo, rappresentato da un sensore da 12 megapixel nella parte posteriore, ed un anteriore da 12 megapixel con ultragrandangolare ed inquadratura automatica. Non manca, ovviamente, il touch ID per una autenticazione decisamente più sicura, ed il WiFi 6 dual-band, per riuscire a navigare alla massima velocità.