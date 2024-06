BMW pronta a sorprendere: nuova M in arrivo il 15 Agosto

BMW, in questi giorni, ha annunciato l’uscita di un nuovo modello della prestigiosa serieM. Quest’ ultimo verrà presentato il 15 agosto al celebre concorso automobilistico di Pebble Beach, in California. Tale evento sarà caratterizzato dalla presenza di Frank VanMeel, capo della divisione M. Il quale avrà l’onore di svelare definitivamente il tutto. La casa automobilistica bavarese ha rivelato infatti che il 2024 sarà un anno di grandi lanci. Sono previsti infatti ben 14 nuovi modelli o restyling entro la fine dell’anno. Finora, abbiamo già visto alcune di queste innovazioni. Come l’aggiornamento della M2 e della Serie3, oltre alla nuova Serie1.

BMW: un’annata di grandi sorprese

Nonostante l’attesa e la curiosità, BMW ha continuato a mantenere il segreto sui dettagli specifici della sua prossima creazione. Si è limitata semplicemente a dichiarare che sarà “una sorpresa speciale”. Questo annuncio ha scatenato numerose speculazioni tra gli appassionati del marchio. Alcuni ipotizzano che potrebbe trattarsi di una versione di alta gamma come l’M8. Mentre altri suggeriscono che potrebbe essere una nuova generazione di berline sportive basate sulla piattaforma Neue Klasse.

Nel corso del 2024, BMW ha in programma una serie di importanti lanci e aggiornamenti. Tra questi, spiccano la nuova X3 (G45), la prossima M5 Sedan (G90), la M5Touring (G99) e la Serie2 Gran Coupé (F74). Parallelamente, il produttore tedesco sta ampliando la sua offerta diesel con l’introduzione di tre nuovi motori per la Serie2 e i SUV X1, X2, X5 e X6. I quali saranno disponibili entro la fine dell’estate. Le nuove versioni X1 sDrive20d, X2sDrive20d e 220d Active Tourer saranno dotate di tecnologia mild hybrid a 48 Volt,l. Promettendo efficienza nei consumi con valori compresi tra 4,5 e 5,1 litri per 100km nel ciclo misto.

Anche se un modello M completamente elettrico non è previsto a breve termine, le aspettative per questa presentazione restano alte. Appassionati di tutto il mondo attendono con trepidazione di scoprire cosa BMW abbia in serbo. In un anno così ricco di novitá, l’ azienda sembra determinata a mantenere la sua reputazione di innovazione e performance ai massimi livelli.