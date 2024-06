Al giorno d’oggi pensare di acquistare una action camera non comporta una spesa particolarmente elevata, come accadeva invece in passato, questo grazie alla presenza sul mercato di una serie di soluzioni alternative dal rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole. Il prodotto di cui vi parliamo oggi è realizzato da Akaso, trattasi della Akaso Brave 4 Pro, una action camera con registrazione in 4K e possibilità di utilizzo fino a 40 metri di profondità, senza l’ausilio di case aggiuntivi.

Osservandola meglio da vicino è facile notare la presenza di alcune specifiche tecniche di alto livello: due display touchscreen, oltre a vari pulsanti fisici per il controllo di tutte le impostazioni di registrazione, stabilizzazione elettronica di ottima qualità, e la possibilità di effettuare lo zoom 5X. All’interno della confezione si possono trovare anche accessori che ne facilitano l’utilizzo, come 2 batterie da 1350mAh, capaci di estendere al massimo l’usabilità quotidiana.

Akaso Brave 4 Pro: action camera a basso costo

Un prezzo di tutto rispetto per una action camera di ottima qualità, infatti in questi giorni potete mettere le mani su Akaso Brave 4 Pro, disponibile a soli 101,98 euro, contro un prezzo di listino di oltre 150 euro (diminuito a mediano a 119,99 euro), rappresentando a tutti gli effetti la perfetta soluzione su cui fare affidamento, nel caso in cui non si volessero spendere oltre 400 euro per l’acquisto di una GoPro. La potete trovare a questo link.

Le dimensioni del prodotto sono complessivamente ridotte, rispetto agli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 27 x 10,6 x 7,1 centimetri, ed un peso di 570 grammi. La possibilità di acquistarla tramite Amazon rende l’ottenimento del prodotto decisamente più semplificato, poiché verrà consegnato a domicilio in tempi brevissimi, e sarà possibile fruire anche della garanzia di 24 mesi.