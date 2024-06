Google ha recentemente aggiornato l’app Registratore sui dispositivi Pixel in risposta alle novità introdotte da Apple in Note e Memo Vocali con iOS 18. Tale aggiornamento arriva attraverso il più recente Feature Drop, che ha introdotto Gemini per migliorare la funzione di Riepilogo all’interno dell’app Registratore sui modelli Pixel 8, 8Pro e 8a. Inoltre, è stata aggiunta una nuova scorciatoia per facilitare l’accesso all’applicazione.

Con l’aggiornamento alla versione 4.2.20240502.639621645, è sufficiente tenere premuto sull’icona dell’app Registratore per visualizzare una nuova opzione. Si tratta di “Registra”, ed è contraddistinta da un cerchio rosso su sfondo bianco. La nuova funzione permette di avviare rapidamente una registrazione direttamente dalla schermata Home, migliorando significativamente l’accessibilità e la velocità d’uso dell’app.

In arrivo nuove funzioni per i dispositivi Google Pixel

La pressione prolungata sull’icona dell’app non solo consente di accedere rapidamente alle informazioni e mettere in pausa l’applicazione, ma ora include anche l’opzione per iniziare una registrazione istantanea. Suddetta nuova versione dell’app Registratore è già disponibile sul Play Store.

Parallelamente, l’azienda di Mountain View ha reso disponibile l’ultima versione della VPN by Google per i dispositivi Pixel. Quest’ultima può essere installata su Pixel 7, 7Pro, 7a e Fold senza necessità di avere Android 14 QPR3. In pratica, la nuova VPN integrata sostituisce la precedente versione basata su abbonamento a Google One. Il processo ha condotto anche alla modifica di nome e logo. Il nome dell’opzione passa da VPN by GoogleOne a VPN by Google. Mentre il nuovo logo abbandona il numero “1” a favore di uno scudo blu su sfondo bianco con la lettera G.

Tali aggiornamenti riflettono l’impegno continuo dell’azienda nel migliorare l’esperienza utente sui suoi dispositivi. Inoltre, risponde rapidamente alle mosse dei concorrenti e integrando nuove funzionalità che semplificano e velocizzano l’uso quotidiano degli smartphone. Gli interventi apportati da Google rappresentano un significativo passo avanti nella sicurezza e nella convenienza per gli utenti.