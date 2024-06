Una super offerta è stata attivata da Amazon giusto in questi giorni, andando a toccare uno smartphone che vuole proporre un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante: stiamo parlando di Samsung Galaxy A25 5G, acquistabile dal pubblico oggi con un risparmio del 46%.

I punti di forza di un dispositivo di questo tipo sono molteplici, tutto ha inizio con un display da 6,5 pollici di diagonale, un AMOLED che presenta risoluzione massima in FullHD+, ed alle spalle anche un processore Exynos che promette faville, nonostante la ridotta fascia di prezzo, grazie all’accoppiamento con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Samsung Galaxy A25 5G: un’offertissima su Amazon

Samsung Galaxy A25 5G è disponibile ad un prezzo decisamente più basso del normale su Amazon, il suo valore di listino dell’ultimo periodo è di 319 euro, cifra che risulta essere a tutti gli effetti più che bilanciata per le prestazioni generalmente offerte, ma che allo tesso tempo permette al consumatore di sognare di risparmiare quel 43% promesso da Amazon, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 186 euro. Per l’acquisto potete collegarvi qui.

Il prodotto nasconde al proprio interno una infinità di punti di forza, riuscendo a garantire al consumatore una buona portabilità, date le relative ridotte dimensioni pari a soli 161 x 76,5 x 8,3 millimetri di spessore, che nascondono anche un peso di 197 grammi. Discorso simile per quanto riguarda il comparto fotografico, in questo caso composto da un sensore principale da 50 megapixel, che viene affiancato dalla presenza di un secondario da 8 megapixel, ed anche una macro da 2 megapixel, quest’ultima forse la più inutile di tutta la selezione. Anteriormente, invece, ecco arrivare un sensore da 13 megapixel che amplia non di poco le possibilità di utilizzo anche per selfie o quant’altro.