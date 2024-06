Una delle novità più apprezzate all’interno di iPhone a partire dall’aggiornamento ad iOS 15 sono state senza alcun dubbio le full Immersion, queste modalità consentono di attivare stati specifici nel telefono molto utili a seconda del contesto, ad esempio una di queste è la modalità non disturbare, che silenzia completamente tutte le notifiche in modo tale da non avere alcun fastidio, magari mentre stiamo dormendo.

Tra queste modalità, quella più utilizzata e senza alcun dubbio però la modalità guida, si tratta di una full Immersion creata appositamente per ridurre al minimo le distrazioni quando ci mettiamo al volante, andrà infatti a silenziare la maggior parte delle notifiche e soprattutto è possibile impostare la sua attivazione in automatico.

Attivare la modalità guida

Per attivare la modalità guida in automatico vi basterà semplicemente recarvi in Impostazioni > Full immersion > Guida, per poi flaggare il comando Attiva in automatico durante la guida.

La modalità si attiverà così facendo quando:

IPhone rileva un movimento : la modalità Guida si attiverà in base al movimento rilevato da iPhone se compatibile con la guida

: la modalità Guida si attiverà in base al movimento rilevato da iPhone se compatibile con la guida Se connesso al Bluetooth : la Full immersion viene attivata quando il dispositivo si connette al sistema Bluetooth della propria auto;

: la Full immersion viene attivata quando il dispositivo si connette al sistema Bluetooth della propria auto; Con CarPlay: la Full immersion viene attivata in automatico quando iPhone si collega all’auto e avvia CarPlay.

Si tratta di una funzionalità molto utile che vi consentirà di non avere nessun tipo di distrazione quando siete al volante e di potervi concentrare solo ed unicamente sulla strada, tutte le notifiche, messaggi, chiamate, notifiche di applicazioni di ogni genere, verranno infatti completamente silenziate e non attireranno alla vostra attenzione, distogliendo il vostro sguardo dalla strada.

Se dunque siete in possesso di un iPhone e vi mettete spesso alla guida, ora avete una feature in più alla quale accedere per poter guidare in tutta tranquillità e senza distrazioni esterne.