Negli ultimi giorni è emersa una nuova truffa su WhatsApp che rischia di compromettere i profili degli utenti. Questo tipo di frode non è una novità assoluta. Ma, di recente, ha fatto il suo ritorno con una maggiore aggressività. Dunque è importante essere particolarmente vigili e adottare misure di sicurezza per proteggere i propri account.

WhatsApp, come funziona questo raggiro e come possiamo difenderci?

La truffa si basa sull’inganno tramite social engineering. In cui i truffatori convincono le vittime a condividere il codice di verifica a sei cifre che WhatsApp di solito invia. Questo serve per confermare l’identità del proprietario dell’account. Una volta ottenuto, i malintenzionati possono accedere e appropriarsi del profilo del malcapitato di turno. Spesso, il truffatore si presenta come un contatto fidato o utilizza tecniche di phishing per sembrare reale. Per evitare di cadere in questa trappola, è fondamentale non condividere mai il codice di verifica con nessuno. Neanche con persone che sembrano essere amici o familiari.

Oltre a non divulgare tale informazione, ci sono altre precauzioni importanti che si possono prendere. Ad esempio, attivare la verifica in due passaggi. Uno dei metodi più efficaci per aggiungere un ulteriore strato di sicurezza. Questa funzione richiede un PIN a sei cifre oltre al codice di verifica. Rendendo molto più difficile per i truffatori prendere il controllo del profilo. In più, è consigliabile essere sempre sospettosi dei messaggi che chiedono informazioni personali o sensibili. Soprattutto se provengono da contatti sconosciuti o inattesi. In caso di dubbio, è meglio ignorare e segnalare il messaggio come spam.

La prevenzione è essenziale. Non è mai abbastanza per mantenere al sicuro i propri dati personali su piattaforme di messaggistica come WhatsApp. Gli utenti devono essere consapevoli delle minacce esistenti e adottare misure preventive per proteggersi. Diffondere la consapevolezza su queste truffe può aiutare. L’ideale sarebbe creare una comunità più sicura e preparata ad affrontare i tentativi di frode online.