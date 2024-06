Nuova promo Telepass nei Vodafone Store: 18 Mesi di Canone Gratuito

Se state pensando di attivare un nuovo servizio per il pedaggio autostradale, la nuova iniziativa promozionale lanciata da Vodafone e Telepass potrebbe fare al caso vostro. Il servizio per il pedaggio ha per voi una promozione che vi offrirà un periodo di canone gratuito. La promo è riservata a chi attiva un nuovo contratto per il sui servizi ed è disponibile in alcuni negozi Vodafone.

La “Telepass nei Vodafone Store” dona la possibilità di ottenere 18 mesi di canone gratuito per chi attiva Telepass Family, il piano base dei servizi della società. Dopo il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 11,70 euro a trimestre, ovvero 3,90 euro al mese.

Come attivare la promo Telepass negli store Vodafone

La promozione include anche il servizio di assistenza stradale valido in tutta Italia ed Europa. Chi lo attiverà, beneficerà anch’esso di 18 mesi di canone gratuito. Successivamente, il servizio di assistenza stradale si rinnoverà a 8,40 euro a trimestre, ovvero 2,80 euro al mese. Attenzione però, l’offerta non sarà accessibile a tutti. La promozione è riservata esclusivamente ai nuovi clienti Telepass Family che nei sei mesi precedenti non abbiano già avuto contratti.

Per l’attivazione è necessario recarsi in uno degli store Vodafone aderenti all’iniziativa. Questi negozi sono diventati dei veri e propri Telepass Point in grado di supportare varie operazioni, come la restituzione del vecchio dispositivo, il suo cambio, e l’aggiunta o la personalizzazione dei servizi attivi. L’elenco completo degli store che partecipano alla promozione è facilmente consultabile sul sito ufficiale di Vodafone.

Questa iniziativa è un’occasione unica per chi desidera attivare un servizio Telepass e voglia risparmiare dopo le ultime manovre dell’azienda che ha aumentato i costi e cambiato le modalità di pagamento. Oltre alla convenienza economica, la possibilità di attivare il servizio in uno degli store Vodafone aggiunge l’opportunità di ricevere immediata assistenza. Non perdete l’opportunità di aderire a questa promozione e beneficiare di 18 mesi di canone gratuito. Recatevi in uno degli store aderenti e attivate il vostro nuovo servizio oggi stesso!