Anche l’operatore telefonico virtuale Very Mobile cerca di far tornare con sé alcuni suoi ex clienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo a questi suoi ex clienti l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero eccezionale e soprattutto a basso costo. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Very Winback 5,99. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese addirittura fino a 200 GB di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Very Mobile con la nuova offerta Very Winback 5,99 con 200 GB

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile sono stati invitati ad attivare una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata Very Winback 5,99. Ogni mese, questa offerta darà la possibilità agli utenti di usufruire di ben 200 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare su rete 4G con una velocità massima fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

L’offerta in questione include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 5,99 euro al mese. Come spesso accade, l’operatore telefonico virtuale sta proponendo l’attivazione di questa offerta ai suoi ex clienti tramite una apposita comunicazione tramite SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Torna in Very con 200 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese! Attivazione e SIM sono Gratis. Cosa aspetti? Hai tempo fino al 23/6. Per info e condizioni e per approfittarne subito utilizza il codice coupon […] su verymobile.it/promo o nei negozi Very”

Ricordiamo che anche per questa offerta l’operatore Very Mobile ha deciso di offrire gratuitamente il costo di attivazione e il costo per la scheda sim.