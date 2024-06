A quanto pare in casa Google qualcosa si sta muovendo sul fronte dispositivi indossabili, sembra infatti che l’azienda si stia attivando per la produzione del degno erede di Google Pixel Watch 2, il primo dispositivo indossavi di Google arrivato in Italia che si era fatto molto apprezzare per il proprio design, il quale a quanto pare resterà abbastanza invariato nella terza versione cosa che potrebbe far storcere il naso a chi si aspettava un refresh e rendere felici coloro che invece avevano apprezzato il design del modello precedente.

Non dissimile dal passato

grazie ad una collaborazione tra OnLeaks e 91mobiles, noti gruppi leaker, abbiamo la possibilità di mettere le mani su quelli che dovrebbero essere i render ufficiali dello smartwatch di Google, guardando bene emerge effettivamente un design non troppo dissimile dal modello precedente e mostra la probabile disponibilità in due dimensioni del prossimo smartwatch Google, nello specifico le immagini presenti dovrebbero mostrare la variante più piccola dalle seguenti dimensioni: 40,79 x 40,73 x 14 mm (contro i 41 x 41 x 12,3 mm del Watch 2).

Questa variazione di spessore dovrebbe essere indice di un aumento della capacità della batteria, sebbene il display dovrebbe restare invariato da 1,2 pollici, dall’immagini non è però possibile stabilire una possibile riduzione delle cornici presenti rispetto al modello precedente.

Anche il retro del dispositivo non mostra evidenti differenze rispetto al modello passato, di conseguenza è difficile aspettarsi l’implementazione di nuovi sensori da parte di Google o una modalità di ricarica diversa rispetto a prima, risulta anche difficile fare una previsione in merito la compatibilità dei cinturini, dal momento che il sistema di aggancio e regolazione al polso sembra essere diverso rispetto a quello attuale.

Per quanto riguarda invece il periodo di arrivo, Pixel Watch 3 è atteso per il prossimo autunno insieme al nuovo sistema operativo Wear Os, di conseguenza non rimane che attendere la fine dell’estate.