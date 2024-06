TIM è uno degli operatori telefonici più importanti nel panorama delle telecomunicazioni italiano.

Si tratta dell’operatore telefonico più presente a livello nazionale, poiché conta circa 30 milioni di clienti mobili e circa 9 milioni di clienti fissi.

I motivi che si celano dietro all’egemonia di TIM in Italia sono diversi, ma fra tutti spiccano sicuramente gli ottimi servizi offerti con qualità impareggiabile, e prezzi super competitivi.

TIM vanta un ventaglio molto ampio di promozioni telefoniche da offrire ai propri clienti e anche ai nuovi che provengono da diversi operatori telefonici, ponendo sempre un occhio di riguardo non solo verso minuti e gigabyte ma anche sull’intrattenimento, con una serie di tariffe incentrate sulla visione di contenuti multimediali.

TIM: quali sono le migliori offerte del momento?

Scopriamo quali sono le migliori tariffe telefoniche a disposizione dell’operatore telefonico in questo momento.

La prima offerta, TIM Mobile Digital, è una tariffa disponibile solo online con eSIM, che comprende minuti illimitati, 200 SMS, 150 giga in 5G Ultra, navigazione sicura e 100 GB di Google One Team One Number a soli 14,99 euro al mese, con il primo mese gratuito per i nuovi clienti.

La seconda, TIM Mobile, offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga in 5G Ultra a partire da 14,99 euro al mese e sempre con il primo mese gratuito per i nuovi clienti.

Infine, per quanto riguarda l’intrattenimento, esiste TIM Mobile e TV, una promozione che prevede minuti illimitati, 200 SMS, giga illimitati in 5G Ultra, e in aggiunta Amazon Prime, Disney+ Standard con pubblicità e Netflix Standard con pubblicità. Il tutto a soli 29,99 euro al mese con il primo mese gratuito per i nuovi clienti.

Ma non è certo finita qui, poiché TIM pensa anche ai giovani con Tim Young che offre minuti illimitati, 200 SMS e fino a 100 giga in 5G Ultra per tutti gli Under 25, a soli 9,99 euro al mese con il primo mese gratuito per i nuovi clienti.