Il lancio dei primi concept della nuova generazione di Panda da parte di FIAT avevano entusiasmato gli appassionati. La Casa del Lingotto ha confermato negli scorsi mesi la volontà di rinnovare la gamma entro il 2027.

Guardando alla tradizione senza trascurare la modernità, la Grande Panda è un elogio alla storica vettura che ha rappresentato per anni la mobilità italiana. Come confermato da Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis: “Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di FIAT è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda. Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la nuova vettura di FIAT incarna i valori della Panda originale”.

I valori sottolineati dal CEO FIAT sono quelli di una vettura iconica, con tanto spazio a bordo per gli occupanti e dimensioni compatte. Le linee nette e riconoscibili del modello originale rappresentano ora uno stile che supererà i confini nazionali per conquistare il mondo.

FIAT ha presentato la Grande Panda, il nuovo modello proietta la gamma in una nuova era che punta ad un successo globale

La Grande Panda è stata disegnata dal Centro Stile di Torino e si posiziona nel segmento B. La lunghezza di soli 3,99 metri la rende estremamente compatta, con valori inferiori alla media del segmento, ma comunque in grado di accogliere cinque passeggeri.

La tecnologia di bordo è ancora avvolta dal mistero ma un elemento che certamente renderà il look della Grande Panda riconoscibile è il design Pixel. Il pattern grafico frontale dei fari è composto da cubi opalini, ispirati alle finestre delle facciate della fabbrica del Lingotto. Le luci diurne a pixel orizzontali si trasformano anche negli indicatori di direzione.

La vettura, inoltre, nasce con ambizioni globali per conquistare i consumatori di tutti i Paesi. FIAT si è basata sulla piattaforma multienergy STLA Smart che consente ampia versatilità per forme, dimensioni e motorizzazioni.

Un esempio di come le sinergie di Stellantis possono essere sfruttate al meglio per dare vita a nuovi modelli pensati per la mobilità urbana e non. Il piano di FIAT, inoltre, prevede il lancio di un nuovo modello ogni anno, a partire dal 2024 e fino al 2027 per la famiglia Panda.