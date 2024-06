La ricarica completa dei 5.000mAh avviene in meno di 40 minuti grazie alla ricarica rapida a 100W. Tuttavia, in caso di emergenza, la ricarica rapida permette di recuperare fino a 10 ore di autonomia in appena 5 minuti collegato alla corrente.

La tecnologia di ricarica messo a punto da OPPO permette di raggiungere l’80% della capacità in 20 minuti e il 98% in 30 minuti. Si tratta di una precisa strategia di gestione energetica per massimizzare la fase iniziale per chi si trova con il telefono scarico senza accesso alla corrente per lunghi periodi di tempo. Infine, attraverso la ricarica wireless a 50W, la batteria segna il 100% dopo 2 ore e 20 minuti.