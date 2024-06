Offerte ho. Mobile, giugno 2024: il 5G è gratis e ci sono tantissimi giga

ho. Mobile ha introdotto il suo primo 5G da alcune settimane, portando la potenza di connessione mobile al massimo delle performance. Sul sito ufficiale si può avere una panoramica totale di quello che è il servizio offerto e di quelle che sono le offerte disponibili.

Ovviamente c’è da ricordare che l’operatore predispone anche alcuni vantaggi per alcuni utenti che provengono da determinati operatori.

ho. Mobile: la nuova promo in 5G è straordinaria e costa solo 9,99 € al mese per sempre

Era quasi inaspettato l’impatto che improvvisamente ho. Mobile ha dimostrato di avere sull’intera scena della telefonia mobile italiana. Questo gestore che si rifà alle grandi infrastrutture di Vodafone, gestisce una cornice di pubblico molto ampia, probabilmente più di quanto chiunque si sarebbe aspettato. Il merito va ovviamente alle sue offerte che fin da subito si sono mostrate strapiene di giga e super convenienti. Non è cambiato molto dai primi tempi, se non la qualità, quella è migliorata a dismisura.

Oggi infatti ho. Mobile dispone di una rete molto più potente e di tante soluzioni in più che potrebbero rendere la scelta degli utenti molto più facile. Come si può vedere sul sito ufficiale ci sono alcune offerte degne di nota che stanno andando alla grande. Con il lancio della rete 5G non poteva che saltare all’occhio alla prima soluzione, quella che campeggia in alto sul sito ufficiale. Questa, che porta alla velocità al massimo tra le mani degli utenti, costa solo 9,99 € al mese per sempre.

Al suo interno chiunque la sottoscriva potrà trovare un quantitativo di 200 giga di connessione dati in rete 5G. Ovviamente c’è anche l’opportunità di telefonare ed inviare i messaggi siccome ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Da non dimenticare poi che il gestore consente anche l’attivazione gratuita solo per coloro che provengono da determinati gestori.