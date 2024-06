Xiaomi 15, con la versione Pro, farà il suo debutto sul mercato il prossimo autunno. Secondo quanto emerso sarà il primo dispositivo a utilizzare Snapdragon 8 Gen 4. Quest’ultimo verrà presentato ufficialmente da Qualcomm durante il Summit di ottobre. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni online sembra che Xiaomi avrà l’esclusiva iniziale per la serie 15. Successivamente il chipset verrà adottato anche da altri marchi come OnePlus e iQOO.

Le principali novità legate al nuovo Xiaomi 15

L’account Digital Chat Station su Weibo ha condiviso alcune specifiche tecniche dello Xiaomi15. Il dispositivo sarà dotato di un display piatto LTPO con risoluzione di 1,5K. La diagonale dello schermo non è ancora stata rivelata. Inoltre, supporterà fino a 16GB di RAM. Mentre la capacità di memoria interna arriverà fino a 1TB. Le altre caratteristiche evidenziano la presenza di altoparlanti stereo e un sensore di impronte digitali ultrasonico integrato nel display. Si tratta di una tecnologia già menzionata in precedenti indiscrezioni.

Per il comparto fotografico, lo smartphone sarà equipaggiato con tre fotocamere posteriori. Dunque, sembra che manterrà la configurazione del modello precedente. La fotocamera principale avrà un sensore da 50MP da 1/1,3″. Ad affiancarla c’è un ultra–grandangolare da 50MP e una telecamera da 50MP con zoom ottico 3x. Le differenze principali rispetto al predecessore potrebbero risiedere nelle aperture delle lenti. Per lo Xiaomi 14 erano di f/1,6, f/2,2 e f/2,0.

Lo Xiaomi15 sarà disponibile in almeno due colorazioni, bianca e nera, con una scocca in vetro. È possibile che vengano proposte anche varianti con finiture in finta pelle. Inoltre, è ipotizzabile che ci saranno altre colorazioni non ancora annunciate.

La combinazione di un chipset potente, un comparto fotografico avanzato e un design riconoscibile e raffinato potrebbe rendere il prossimo modello Xiaomi uno dei dispositivi più attesi. Le aspettative sono dunque molto alte. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale per scoprire tutte le novità e confermare le specifiche trapelate.