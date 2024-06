Kena Mobile: 6,99 euro al mese per la promo da 230 GB

Questa volta siete nelle mani di un gestore che ormai in Italia non ha più bisogno di presentazioni. Kena Mobile dispone sul suo sito ufficiale delle offerte clamorose ma una in particolare avrebbe rubato il cuore di diversi utenti.

Si tratta della nuova proposta da 6,99 € mensili che offre tutto quello che c’è tra minuti, messaggi e giga. Oltre al prezzo mensile, c’è anche l’opportunità di non pagare il costo di attivazione che va corrisposto solo la prima volta in genere.

Kena Mobile: l’offerta migliore di sempre consente di avere 230 giga al mese

Le grandi offerte arrivano sempre all’improvviso e lo fanno in maniera emblematica, esattamente come quella di Kena Mobile. Questa soluzione garantisce ai suoi utenti il meglio ogni mese, in quanto mette sul piatto tanti contenuti e un prezzo super. Basta spendere la cifra di 6,99 € al mese per avere quello che si desidera, partendo dai minuti e terminando con i giga.

La nuova offerta di Kena include al suo interno minuti illimitati verso ogni numero, 200 SMS verso chiunque e 230 giga per navigare in Internet in 4G.

Questa nuova offerta che simboleggia l’inizio dell’estate con Kena Mobile, consente di avere anche altri benefici importanti. Gli utenti che scelgono la promo infatti possono dimenticare di dover pagare il costo di attivazione, in quanto viene totalmente annullato. Chiaramente si tratta di un’offerta dedicata solo ad alcuni clienti, i quali vengono scelti in base al loro gestore di provenienza. Kena infatti esige che chi vuole sottoscrivere la promo da 230 giga al mese debba provenire necessariamente da Iliad o da uno dei tanti gestori virtuali presenti sulla scena.

Se non siete soddisfatti delle norme quantitativo di giga, c’è un’altra opportunità: il servizio di ricarica automatica. Sceglierlo gratuitamente significa portarsi a casa ogni mese altri 100 giga in regalo da accumulare alle varie offerte che Kena Mobile mette a disposizione.