Iliad, le tre FLASH arrivano a 250 GB: c'è un grande regalo

Quando anni fa un utente propendeva per un cambio gestore, sapeva che c’era una trafila lunga da rispettare. I tempi erano infatti quelli che erano, con altre problematiche che si sarebbero manifestate sul percorso di cambiamento. Innanzitutto non era semplice trovare un gestore che incarnasse i valori ricercati dall’utente, siccome non ce n’erano molti e soprattutto i prezzi erano totalmente diversi rispetto ad oggi. Oltre acquisto, proprio i costi sarebbero aumentati di lì a poco ed per tale motivo che oggi la situazione risulta molto più vantaggiosa. Iliad attualmente detiene la leadership assoluta, soprattutto con le sue nuove promo.

Iliad: le migliori offerte sono della gamma Flash, eccole tutte e tre

Secondo quanto riportato, sono sempre di più gli utenti che stanno valutando l’approdo in Iliad dopo aver abbandonato il loro gestore di fiducia. Effettivamente non sarebbe una scelta sbagliata, dal momento che quello proveniente dalla Francia è attualmente il provider più scelto di tutti. Le sue offerte consentono di avere il meglio ogni mese e lo dimostra l’intera gamma Flash appena ufficializzata.

Tutte e tre le offerte disponibili attualmente sul sito ufficiale garantiscono minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Questo è lo schema delle Flash:

FLASH 150 : minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga in 4G a 7,99 € al mese per sempre;

: minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga in 4G a 7,99 € al mese per sempre; FLASH 200 5G : minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 200 giga in 5G a 9,99 € al mese per sempre;

: minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 200 giga in 5G a 9,99 € al mese per sempre; FLASH 250 5G: minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 250 giga in 5G a 11,99 € al mese per sempre.

Non bisogna dimenticare che Iliad garantisce il 5G gratis a tutti coloro che scelgono un’offerta che ne è provvista. Ovviamente questo standard può essere utilizzato solamente con smartphone che sono capaci di riuscire a gestirlo grazie ad un modem interno. Non ci sono limitazioni: Iliad non richiede una particolare provenienza, in quanto tutti possono scegliere le sue offerte.