Google Pixel 8 è lo smartphone che tutti gli utenti interessati ad un prodotto di eccezionale qualità, in vendita al prezzo più basso del momento, devono correre subito ad acquistare, trattasi di un dispositivo che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, mettendo a disposizione specifiche tecniche dall’elevatissimo spessore.

Il dispositivo parte da dimensioni non particolarmente elevate, essendo in grado di raggiungere, per la precisione, 150,5 x 70,8 x x 8,9 millimetri, ed un peso che non va oltre i 187 grammi. Sotto il cofano trova posto il processore Google Tensor G3, top di gamma del momento, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (che però non è espandibile tramite microSD). Il display è invece un fantastico OLED da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, 424 ppi ed un refresh rate che può raggiungere anche i 120Hz.

Google Pixel 8: un prezzo ridicolo su Amazon

Uno dei migliori smartphone in circolazione, al netto del fratello maggiore, per quanto riguarda la fascia medio-alta della telefonia mobile, è sicuramente Google Pixel 8. Il suo prezzo di listino sarebbe di 799 euro, ma nel periodo corrente è stata attivata una delle migliori promozioni in circolazione, capace di ridurre prima di 200 euro la spesa da sostenere, così da arrivare a dover pagare solamente 599 euro (con uno sconto del 25%), per poi scendere ulteriormente di altri 50 euro applicando il codice PIXEL50. Se volete acquistarlo, dovete collegarvi qui.

Il modello in promozione, punta molto forte sul comparto fotografico, difatti nella parte posteriore si possono trovare un sensore da 50 megapixel, un principale di alta qualità e forse uno dei migliori in circolazione, seguito poi da un sensore secondario da 12 megapixel, un grandangolare che rappresenta la spalla perfetta per mantenere elevata la qualità generale.