DAZN, aumento dei prezzi: utenti furiosi ma l'azienda si difende

La questione legata a DAZN sta diventando sempre più infuocata tra gli utenti soprattutto. L’aumento dei prezzi annunciato ha infatti infervorato la piazza, che già durante gli scorsi anni aveva inoltrato diverse lamentele.

La situazione effettivamente è diventata un po’ più ingarbugliata del solito e gli utenti proprio non ci stanno. Ad intervenire questa volta è stato l’amministratore delegato di DAZN Italia Stefano Azzi, il quale ha ricordato anche l’arrivo di una grande novità a partire dal prossimo 1 luglio 2024. Stando a quanto ufficializzato infatti l’applicazione verrà arricchita ulteriormente con l’introduzione della Radio TV Serie A e con alcuni nuovi canali che permetteranno oltre a quello che già c’è, di poter seguire le prossime Olimpiadi di Parigi 2024 proprio usando DAZN.

DAZN aumenta i prezzi: l’ad arriva in difesa dell’azienda

L’amministratore delegato ha voluto fare alcune precisazioni, soprattutto sull’obiettivo principale di DAZN che è quello di continuare a puntare forte sul campionato italiano di calcio di Serie A:

“Il nostro obiettivo è ottenere i diritti perché siamo sempre più la piattaforma di riferimento per lo sport, offrendo tutti i servizi pensati per i tifosi. È difficile prevedere cosa accadrà dopo il 2029, ma di sicuro, in quell’anno, cercheremo di riconquistare i diritti. Speriamo che anche la revenue share abbia contribuito a creare un calcio più ricco per i tifosi e più remunerativo per il sistema“.

Per quanto riguarda invece la questione prezzi, Azzi ha spiegato che, tra le leghe europee, la Serie A continua ad avere il prezzo più basso: “Il calcio e lo sport hanno un valore. I nostri pacchetti base costano quasi quanto un caffè al giorno. Abbiamo già lavorato affinché gli utenti possano avere un punto di ingresso in linea con il 2021. Manteniamo il prezzo d’ingresso attraverso diverse modalità che stiamo ampliando, sia in termini di offerta sia come nuove modalità di accesso“.