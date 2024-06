Tutti vogliono le Apple AirPods, piccole cuffiette che riescono a garantire performance di livello decisamente superiore al normale, per tutti coloro che decidono di fare il grande passo, a patto che comunque abbiano a disposizione un dispositivo di casa Apple.

La loro compatibilità è esclusiva con gli iPhone, iPad o MacBook di vario genere (inclusi anche gli iMac), il modello attualmente disponibile a prezzo scontato è quello di seconda generazione, con custodia di ricarica inclusa in confezione e caricabile solo ed esclusivamente via cavo. Il connettore, integrato nella parte bassa di quest’ultima, è ancora il lighting.

Apple AirPods: prezzo in caduta libera su Amazon

Il prezzo delle Apple AirPods è letteralmente in caduta libera, infatti in genere sono state commercializzate a 149 euro, ma con la promozione corrente disponibile su Amazon gli utenti riescono ad acquistare con un risparmio assolutamente non da poco, pari al 34% del valore originario, fino ad una spesa finale che si aggira attorno ai 99 euro complessivi. Collegatevi qui per l’acquisto.

Quello che non cambia sono le specifiche tecniche effettive del prodotto, sono infatti semplicissime da utilizzare, poiché basta estrarle dalla custodia di ricarica per far sì che lo smartphone le possa riconoscere ed effettuare quasi in automatico il pairing. Integrano Siri, l’assistente vocale di Apple, per riuscire a svolgere una infinità di funzioni solo con l’ausilio della propria voce, mentre l’autonomia, dati alla mano, dovrebbe riuscire a raggiungere anche 24 ore di utilizzo continuativo (sfruttando i cicli di ricarica garantiti dalla base in oggetto). Non esistono gommini o taglie particolari, le Apple AirPods sono definite a taglia unica, con una ergonomia comprovata di ottima qualità, perfetta per l’utilizzo anche in tutta la giornata, senza arrecare particolare fastidio al consumatore finale stesso.