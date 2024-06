Tablet ANDROID scontato di quasi 400€: sconto PAZZESCO su Amazon

Uno sconto davverovi attende in questi giorni su Amazon per acquistare unche vuole dire la sua in un mercato divenuto nel corso degli anni sempre più ricco di prodotti di alto livello, che garantiscono un rapporto qualità/prezzo quasi unico nel proprio genere.

Il modello in questione viene realizzato da Blackview, un’azienda leader nel settore della produzione di dispositivi elettronici, presenta una diagonale da 10 pollici, trattasi comunque di un pannello IPS LCD classico, con processore quad-core che viene supportato dalla presenza di 64GB di memoria interna e 6GB di RAM. La configurazione prevede anche un comparto fotografico di livello discreto: posteriore da 5 megapixel, mentre anteriore da 2 megapixel.

Tablet Android in offertissima oggi su Amazon

Oggi su Amazon potete acquistare un tablet Android davvero eccellente ad un prezzo veramente molto basso. La spesa che gli utenti si ritrovano a sostenere è molto più bassa del previsto, poiché il suo listino sarebbe di 399 euro, a cui è possibile applicare un coupon in pagina del valore effettivo di 120 euro, così da far scendere la spesa a 279 euro. A questo punto l’utente non deve fare altro che inserire il codice MVZ8WD6E, per avere un ulteriore sconto del 50%, in fondo la spesa finale che si verrà a sostenere corrisponderà solamente a 140 euro. L’acquisto è completabile qui.

Tutti coloro che sceglieranno di effettuare l’ordine, lo ricordiamo, potranno avere in omaggio anche la custodia e la tastiera (nel formato al 50% quindi di piccole dimensioni). Il tablet in questione, come era lecito immaginarsi, presenta sistema operativo Android di ultima generazione, con aggiornamenti di sistema rilasciati in modo continuo e tempestivo con una certa frequenza dall’azienda produttrice stessa, quale è giustappunto Blackview.