Se avete appena acquistato un cellulare e ora siete in procinto di acquistare una nuova Sim, ovviamente la scelta dell’operatore telefonico è decisamente delicata e va fatta in base alle vostre esigenze, tenendo conto ovviamente di ciò che i maggiori operatori telefonici offrono al giorno d’oggi sul mercato.

Il mercato è infatti farcito di tantissime possibilità che i vari operatori mettono a disposizione dell’utente che deve dunque ponderare prezzo e caratteristiche, parliamo ovviamente di giga, SMS e minuti, i quali vengono messi a disposizione dei vari operatori per cercare di conquistare il maggior numero possibile di utenti e aumentare dunque la propria schiera di clienti.

Ovviamente all’interno di questo contesto ho. mobile vuole dire la sua e per farlo ad addirittura introdotto la connessione 5G all’interno del proprio arsenale con delle promozioni ad hoc per l’occasione, scopriamo insieme quali sono le migliori attualmente disponibili

Le nuove promo 5G

Le tre offerte 5G messe a disposizione da ho. mobile sono le seguenti:

Promo a 6,99€ al mese:

150GB di traffico dati 5G

Minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili)

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

Se volete attivare il 5G è necessario attivare la promo “ho il Turbo” a 1€ in più al mese

2. Promo a 9,99€ al mese:

200GB di traffico dati 5G

Minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili)

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

Il 5G è attivato di default

3. Promo a 11,99€ al mese:

250GB di traffico dati 5G

Minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili)

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

5G già attivato di default

Come intuibile il 5G sarà preattivato senza costi aggiuntivi solo nelle promozioni con un costo più nutrito, un po’ come accade già ad esempio per Iliad, se volete il 5G sulle promo meno esose dovete attivare l’opzione specifica definita ho Il Turbo dal costo di appena un euro in più al mese.