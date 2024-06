Subaru: in arrivo il nuovo motore ibrido con tecnologia doppia

Subaru è al lavoro su un nuovo motore ibrido che promette di ottimizzare sia i consumi che le emissioni. Presentato durante un incontro con Mazda, il propulsore “doppio” combina una configurazione ibrida parallela e una seriale, rendendolo particolarmente innovativo.

Il motore ibrido di Subaru dovrebbe arrivare il prossimo anno. Esso sarà installato sulla prossima generazione di Crosstrek. Questa tecnologia è diversa da tutte quelle esistenti. Si dalle altre per la sua doppia modalità di funzionamento, tecnologia mai vista sulle auto del brand. La Crosstrek ad ora possiede infatti un sistema ibrido parallelo che ha un funzionamento totalmente diverso da quello doppio. Nel nuovo sistema, sia il motore elettrico sia quello a combustione faranno girare le ruote, lavorando alternativamente o in simbiosi.

Il lancio ed i vantaggi del motore inedito targato Subaru

Il nuovo sistema Subaru garantirà un consumo di carburante ridotto, grazie a un sistema di controllo che seleziona automaticamente il tipo di funzionamento più efficiente a seconda delle condizioni di guida. La tecnologia, che sarà prodotta nello stabilimento di Kitamoto Saitama, è stata progettata per veicoli a trazione integrale, un tratto distintivo della casa delle Pleiadi. Secondo il CTO di Subaru, Tetsuo Fujinuki, il nuovo propulsore donerà alle auto una lunga distanza di percorrenza e risolverà le attuali debolezze nell’efficienza del carburante. Nonostante i motori a cilindri orizzontali contrapposti non siano sempre l’opzione più efficiente, sono ancora un elemento fondamentale dell’identità di Subaru.

Il nuovo motore ibrido di Subaru giunge in un particolare momento per tutte le aziende. Molte case automobilistiche, dopo i rumor che parlano di uno slittamento della data X per il passaggio all’elettrico, hanno deciso di investire ancora sui motori a combustione interna. Volkswagen e Toyota, infatti, stanno entrambe realizzando delle nuove tecnologie a combustione aventi un basso impatto ambientale. Il motore ibrido di Subaru si va a porre giusto nel mezzo, tra quelli che investono sul termico e chi è passato al solo elettrico. Ora, dobbiamo solo aspettare che la nuova generazione di Crosstrek Subaru atterri sul mercato e quale sarà l’impatto sulla clientela.