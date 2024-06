Le partite di coppa resteranno legate a Sky. Cosa vuol dire? Conference League, Champions e Europa che coinvolgono la squadra italiana non saranno trasmesse su altre reti. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore Sky intende tenersi stretta i vantaggi competitivi conquistati negli anni. Inoltre, punta a tutelare i suoi utenti che pagano un abbonamento.

Sky ribadisce il suo ruolo nel mercato

Il gruppo Comcast offre due opzioni. La prima comprende l’abbonamento a Now. Tale opzione propone agli utenti i contenuti trasmessi da Sky anche con una formula mensile. In questo modo sarà possibile pagare un mese essendo allo stesso tempo liberi di ripensarci dopo 30giorni. La seconda opzione comprende l’abbonamento diretto a Sky. Quest’ultimo offre maggiori servizi, ma comprende un vincolo di almeno un anno. Inoltre, i costi in questo caso sono più elevati.

La prima opzione permette agli utenti di abbonarsi per un mese, seguire le fasi finali di una competizione europea di calcio, per poi valutare se continuare o meno. Inoltre, è possibile decidere se procedere con Now o con Sky. Tale scelta potrebbe potenzialmente aumentare i ricavi. Inoltre, potrebbe ripagare l’investimento fatto lo scorso anno dall’azienda per ottenere i diritti TV di Champions League, Europa League e Conference League per i prossimi tre anni. Si tratta di cifre piuttosto importanti (oltre 650milioni di euro). Ciò rende evidente l’impegno dell’azienda all’interno del settore dello streaming sportivo.

Come anticipato, c’è quindi una possibilità più economica. L’abbonamento a Now risulta essere più economico rispetto a quello di Sky. Infatti, per accedere ci sono due alternative. La prima da 14,99 euro al mese e un vincolo di 12 mesi come permanenza minima. La seconda invece 24,99euro mensili per intende conservare, senza vincoli, la possibilità di disattivare il proprio abbonamento. Ricordiamo che sia Sky che Now trasmetteranno in esclusiva 51 partite degli Euro 2024 in Germania.