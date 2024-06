Nokia: è stata fatta la prima telefonata immersiva, ecco cos'è

È stato indicato come il più grande passo avanti nell’esperienza delle telefonate vocali dal vivo da quando è stato introdotto l’audio telefonico monofonico che oggi viene utilizzato su smartphone e computer. Si tratta dell’audio e video cosiddetti “immersivi”, innovazione svelata ufficialmente da Nokia che dovrebbe riuscire a trasformare le telefonate in generale.

Questa nuova tecnologia, che è stata presentata ufficialmente dall’amministratore delegato dell’azienda, Pekka Lundmark, si occuperà di rendere le telefonate più coinvolgenti e realistiche, come non si erano mai viste fino ad ora. L’uomo ha presentato il progetto e di certo non è uno a caso: fu infatti già presente alla prima chiamata in 2G nel 1991.

L’audio immersivo testato da Nokia è la novità in arrivo

Questa nuova esperienza comprende il passaggio all’audio 3D direttamente dall’audio monofonico. La piattezza e la monotonia del vecchio sistema verranno dunque rimpiazzati da questa grande novità. Gli utenti ben presto potranno accogliere la spazializzazione del suono che riuscirà ad offrire un’esperienza molto più vicina ad una chiacchierata reale. In poche parole, stando a quanto riferito da Nokia, l’utente che terrà una chiamata immersiva avrà l’impressione di trovarsi in una stanza chiusa con il suo interlocutore.

Oltre a voler introdurre questa grande novità nelle chiamate individuali, Nokia ha anche altre idee. Il colosso finlandese infatti vuole immaginare delle chiamate di gruppo in cui è possibile distinguerne i partecipanti grazie alla loro posizione virtuale, esattamente come se fossero presenti sul posto. Non ci sarà bisogno di alcuna nuova aggiunta in termini hardware. I microfoni di cui dispongono gli smartphone infatti potranno tranquillamente sostenere questa nuova tecnologia.

Quello che è necessario è di certo il prossimo standard 5G Advanced, che garantirà quindi l’integrazione dell’audio immersivo. Siamo quindi di fronte ad una nuova era che riguarda il mondo delle telefonate e a breve dovrebbero esserci grandi novità.