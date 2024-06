Al WWDC 2024 è stato svelato iOS 18, una nuova versione del sistema operativo di Apple che promette una serie di innovazioni e miglioramenti, tra cui significative novità per gli AirPods. Questi auricolari diventeranno ancora più integrati nell’ecosistema Apple grazie alle Siri Interactions, miglioreranno l’esperienza delle chiamate con l’Isolamento Vocale e offriranno ottimizzazioni per il gaming.

Le nuove funzionalità AirPods nel dettaglio

Uno dei punti salienti delle nuove funzionalità è rappresentato dalle Siri Interactions, che consentiranno agli utenti di rispondere alle richieste dell’assistente vocale semplicemente muovendo la testa per dire sì o no. Questa caratteristica è stata progettata per consentire interazioni più fluide con gli auricolari, specialmente in situazioni in cui parlare potrebbe essere scomodo o inappropriato, come in luoghi affollati o silenziosi come biblioteche e ascensori.

Inoltre, con l’arrivo dell’autunno, la modalità Isolamento Vocale approderà anche sugli AirPods Pro, utilizzando il machine learning per separare la voce dall’ambiente circostante durante le chiamate telefoniche. Questo migliorerà notevolmente la qualità dell’audio durante le conversazioni, anche in ambienti rumorosi.

Per quanto riguarda il gaming, iOS 18 introdurrà diverse nuove funzionalità per un’esperienza più coinvolgente. Tra queste, vi è l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, disponibile su diverse versioni degli AirPods, che garantirà un’esperienza di audio immersiva durante la fruizione di videogiochi, simile a quella offerta durante la visione di film e serie TV.

Apple e le novità su iOS 18

La Game Mode di iOS 18 ridurrà al minimo la latenza audio con gli AirPods Pro e migliorerà la qualità dell’audio durante le chat vocali, offrendo un audio a 16-bit e 48kHz. Queste migliorie renderanno l’esperienza di gioco su dispositivi Apple ancora più avvincente e coinvolgente per gli utenti.