PosteMobile: continua la super promo a meno di 6€

Capita spesso di doversi rivolgere ad altriperché la propria offerta ha raggiunto une i nuovi rincari non la rendono più vantaggiosa. A tal proposito,potrebbe essere la soluzione perfetta. L’operatore virtuale mette a disposizione dei suoi utenti unaeconomicamente conveniente e ricca di dati per soddisfare le esigenze di tutti i suoi possibili utenti.

PosteMobile ha prorogato una delle sue migliori offerte fornendo ad un numero maggiore di persone la possibilità di attivarla. È importante ricordare che potrebbe presto scadere, quindi se si intende procedere è bene farlo il prima possibile per non perdere quest’occasione.

PosteMobile proroga l’offerta Wow Days 50

La promo in questione è Wow Days 50 ed è stata prorogata per dare una seconda opportunità a chi non è riuscito a beneficiarne prima della precedente scadenza. Per procedere con l’attivazione, è sufficiente recarsi in uno dei punti Poste Italiane e richiedere, in pochi minuti, un nuovo piano tariffario davvero vantaggioso. Ma cosa include esattamente? L’offerta PosteMobile include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati per navigare in internet in modo sicuro e veloce.

La promo prevede un costo mensile di 5,99 euro. Un dettaglio che risulta essere particolarmente allettante. È importante notare che l’offerta PosteMobile è riservata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero. L’attivazione comporta il costo iniziale di 10euro per ottenere la nuova SIM. Inoltre, sono previsti ulteriori 10 euro per la prima ricarica, che coprirà il primo mese di utilizzo dell’offerta.

Come anticipato, si tratta di una proroga. Dunque, non c’è tempo da perdere. Gli utenti che intendono passare a PosteMobile sono invitati a procedere per poter approfittare di questa offerta straordinaria. Per ottenere tutti i dettagli specifici relativi alla promo, ai dati compresi e le modalità di attivazione è possibile recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore e cercare l’apposita pagina dedicata.