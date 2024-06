Truffa phishing: il testo pericoloso che ha derubato gli utenti

Sono arrivate diverse segnalazioni da parte di utenti che riferiscono di aver ricevuto un messaggio molto ambiguo. Tra le caselle di posta elettronica si sta facendo spazio una nuova truffa, la quale è diventata improvvisamente più pericolosa di quanto si pensasse.

Il testo finge in poche parole di essere stato scritto da una ragazza che vuole invitare su un sito di incontri i poveri malcapitati. Non esiste alcuna ragazza e non esiste alcun sito di incontri: si tratta di un inganno volto a rubare i dati personali e anche i soldi dalle carte di credito.

Truffa phishing: ecco come si mostra il testo al cospetto degli utenti truffati

Ci sono degli aspetti fondamentali che possono essere controllati per avere il resoconto rapido della situazione. Secondo quanto riportato infatti, gli utenti possono garantirsi la possibilità di scoprire una truffa o osservando due situazioni: chi invia il messaggio di posta elettronica ma soprattutto com’è scritto quest’ultimo. Nel caso del messaggio in questione, gli utenti riferiscono che è scritto davvero male in italiano, come se fosse frutto di una traduzione non riuscita troppo bene. È questo un chiaro indicatore che una truffa sta cercando di penetrare nelle difese di un utente.

L’altro aspetto fondamentale è certamente l’indirizzo mail di chi invia il messaggio. Molto spesso una qualsiasi e-mail che proviene da un’azienda, mostra un dominio dopo la “@” che racchiude il nome della stessa. In questi casi, ci sono delle lettere messe a caso o nomi appartenenti a client utili per creare nuovi indirizzi di posta elettronica. È proprio in questo modo che si arriva a capire che si è sotto scacco di una nuova truffa.

Il consiglio ovviamente è quello di ignorare questi messaggi, in quanto potrebbero tornare molto pericolosi. Allo stesso tempo ricordiamo agli utenti che è fondamentale non cliccare sui link presenti al loro interno: sono proprio quelli a dare il via all’inganno e ai guai.