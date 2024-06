Con il rilascio della prima beta per sviluppatori di iOS 18, il nuovo sistema operativo di Apple, continuano ad emergere interessanti aggiornamenti e funzionalità che promettono di arricchire l’esperienza degli utenti iPhone. Presentato ufficialmente durante la Worldwide Developers Conference (WWDC), iOS 18 ha suscitato grande attesa e curiosità tra gli appassionati di tecnologia.

Il T9 Dialing dell’app Telefono dell’iPhone

Tra le novità più significative, sembra che Apple abbia finalmente ascoltato le richieste degli utenti introducendo nel suo sistema operativo una funzionalità tanto attesa: il T9 Dialing nell’app Telefono. Questa innovazione permette di comporre numeri di telefono presenti nella rubrica digitando le lettere corrispondenti sulla tastiera numerica, rendendo più rapida e intuitiva la selezione dei contatti. Un aggiornamento atteso da tempo, soprattutto da coloro che hanno utilizzato dispositivi Android in passato e avevano notato questa lacuna nell’esperienza utente di iOS.

Con iOS 18, l’app Telefono filtrerà automaticamente la rubrica per individuare le corrispondenze basate sui tasti premuti e visualizzerà il nome del contatto corrispondente nella parte superiore dello schermo. Questo semplificherà notevolmente il processo di selezione dei contatti e l’avvio delle chiamate, migliorando l’efficienza e la praticità nell’utilizzo quotidiano del dispositivo.

Ma le migliorie all’app Telefono non si fermano qui. Oltre alla funzionalità di T9 Dialing, iOS 18 includerà anche la possibilità di registrare le chiamate direttamente dall’app, grazie alla trascrizione automatica fornita da Apple Intelligence. Questo permetterà agli utenti di archiviare facilmente le conversazioni importanti e accedere a una cronologia delle chiamate più dettagliata e organizzata.

Apple sempre un passo avanti

Riassumendo, iOS 18 si presenta come un aggiornamento ricco di novità e miglioramenti che mirano a ottimizzare l’esperienza degli utenti iPhone, rendendo le funzionalità di base come la gestione delle chiamate più intuitive e complete. Con Apple che continua a rispondere alle esigenze degli utenti e ad innovare costantemente il suo sistema operativo, ci si può aspettare un futuro ancora più brillante per gli utenti iPhone.