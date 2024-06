Il WWDC 2024 è stato un evento ricco di novità per Apple. L’azienda di Cupertino ha mostrato al mondo le novità riguardanti iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 Sequoia rivoluzionando i propri smartphone, tablet e PC. L’ecosistema del produttore si basa anche sugli smartwatch e la conferenza dedicata agli sviluppatori si è concentrata anche su questi device.

Il nuovo watchOS 11 permetterà agli Apple Watch di sfruttare appieno la tecnologia di cui sono dotati. Grazie ad algoritmi avanzati, i sensori di rilevamento e monitoraggio presenti sugli smartwatch potranno fornire informazioni sempre più precise e dettagliate.

Che si tratti di monitoraggio della salute o del fitness, gli Apple Watch offriranno un approccio che l’azienda della mela definisce scientifico. Attraverso la nuova app Vitals, gli utenti potranno avere una visione completa di tutti i parametri legati alla salute e valutare le azioni da intraprendere su una valida base.

Apple ha presentato il nuovo WatchOS 11 per rendere gli Apple Watch sempre più precisi nel monitoraggio della salute e degli allenamenti

Raccogliendo tutte le informazioni fondamentali in un unica app, sarà possibile valutare facilmente il proprio stato di salute. Inoltre, sarà possibile ricevere una notifica quando un parametro non rientra nei valori tipici.

Inoltre, gli smartwatch potranno migliorare la gestione dell’attività fisica grazie alla misurazione dei carichi di allenamento. Gli anelli legati all’Attività saranno personalizzabili dagli utenti per rispettare le varie esigenze, diverse da una persona all’altra.

Come dichiarato da David Clark, Senior Director of watchOS Engineering di Apple: “watchOS è il sistema operativo per dispositivi indossabili più evoluto al mondo e ogni giorno è al fianco delle persone che usano Apple Watch per aiutarle a vivere una vita più sana, attiva e connessa“.

Apple ha effettuato importanti cambiamenti anche per l’app Salute, soprattutto per quanto riguarda la salute femminile. Oltre a tenere traccia del ciclo, sarà possibile indicare la gravidanza all’interno dell’app e registrare i sintomi più frequenti oltre che mostrare l’età gestazionale.