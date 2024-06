Samsung Galaxy S23 sta raggiungendo prezzi di vendita praticamente mai visti prima d’ora, a tutti gli effetti gli utenti lo possono acquistare con uno dei massimi risparmi, approfittando di un rapporto qualità/prezzo inedito ed esclusivo.

Tutto è reso possibile da due fattori: lo sconto applicato direttamente da Amazon ed il cashback che Samsung ha deciso di attivare direttamente sul proprio sito ufficiale. Nel secondo caso, infatti, gli utenti che registreranno l’acquisto entro il mese di Agosto, avranno diritto a ricevere un rimborso del valore di 100 euro, da aggiungere alla cifra pagata su Amazon stessa.

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto Amazon gratis e le offerte migliori di oggi.

Samsung Galaxy S23: che sconti assurdi

Il prezzo dell’ex top di gamma è davvero in caduta libera, infatti dovete sapere che lo smartphone in origine venne commercializzato a 979 euro, ma approfittando della sua presenza sul mercato da qualche anno, la spesa finale che gli utenti si ritrovano oggi a sostenere corrisponde per l’esattezza a soli 599 euro (con uno sconto effettivo di 380 euro sul listino originario). A questo prezzo va aggiunta la riduzione ulteriore di 100 euro, così facendo l’investimento da sostenere sarà effettivamente di soli 499 euro. Un prezzaccio disponibile a questo link.

Le specifiche tecniche in grado di rendere grande lo smartphone sono notevoli: tutto ha inizio con l’eccellente display da 6,1 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X che viene supportato dal processore octa-core con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), per finire con il comparto fotografico, rappresentato perfettamente da un sensore principale da 50 megapixel che promette assolute faville. La batteria è un componente da 3900mAh, un quantitativo che a conti fatti è forse di poco inferiore rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, che porta ad una effettiva riduzione dell’autonomia complessiva.