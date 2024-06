La Lotus Emeya è stata recentemente presentata sul mercato. Si tratta di una Hyper–GT elettrica con prestazioni di alto livello. Con un doppio potente la vettura eroga 675kW(918CV). L’accelerazione va da 0 a 100km/h in 2,78secondi. Inoltre, è prevista una velocità massima di 256km/h. Le diverse varianti del modello sono dotate di una batteria da 102kWh. Quest’ultima garantisce un’autonomia fino a 610km.

Essendo un veicolo elettrico, la ricarica è un aspetto cruciale. In questo ambito, la nuova Hyper-GT della Lotus ha mostrato eccellenti capacità. Durante un test organizzato da P3 Group, la Emeya ha raggiunto una potenza di picco di oltre 400kW, con una curva di ricarica che ha permesso di passare dal 10 all’80% della carica in soli 14minuti.

Lotus Emeya presenta importanti novità per la ricarica

Oltre al modello presentato, P3 Group ha testato altri modelli elettrici. Tra cui XPeng G9 RWD Long Range, KIA EV9 RWD. Hyundai Ioniq 6 RWD, Genesis G80 Electrified. Mercedes EQS 450+, Nio ET5 Touring Long Range . BMW i7 eDrive50. Tesla ModelY RWD Long Range e BYD Atto3.

Durante il test, la Lotus collegata a una colonnina da 400kW ha raggiunto una potenza di picco di 402kW. Mentre la potenza media di 331kW. Tali dati indicano significativi progressi nelle capacità di ricarica, anche se attualmente le colonnine da 400kW non sono ancora molto diffuse.

Tra le altre auto testate, solo la XPeng G9 si è avvicinata ai risultati della Lotus, con una potenza di picco di 320 kW e una media di 233kW. La Hyundai IONIQ 6 ha ottenuto una potenza di picco di 235kW e una media di 184kW. La KIA EV9 ha raggiunto una media di 190 kW. P3 Group ha notato che la Tesla Model Y è stata testata presso un Supercharger V3.

Un aspetto interessante della ricarica della Lotus Emeya è la sua curva: intorno al 20% di carica si verifica un calo di potenza, seguito da un rapido ritorno alla piena potenza. Secondo P3 Group, ciò potrebbe essere dovuto all’aumento della temperatura della batteria. Lo scenario ha attivato il sistema di gestione per ridurre temporaneamente la potenza. In Italia, il modello è disponibile in tre allestimenti, con prezzi a partire da 111.490 euro.