HMD Global è pronta a lanciare sul mercato un nuovo smartphone di fascia media chiamato Atlas. La notizia, diffusa dal leaker @smashx_60 su X, ha svelato che il dispositivo rappresenta una novità assoluta. Recentemente, l’azienda finlandese ha introdotto anche Aura, un modello entry–level con processore Unisoc e connettività 4G. Quest’ultimo è disponibile, al momento, solo in Australia a poco più di 100euro.

Nel dettaglio, alcune informazioni trapelate hanno evidenziato che l’HMD Atlas sarà dotato di un display LCD da 6,64pollici con risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120Hz. Dettagli che offrono un’esperienza visiva di alta qualità. Il dispositivo sarà alimentato dal SoC Snapdragon 4 Gen2, accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Quest’ultima sarà espandibile tramite microSD. La connettività 5G garantirà una navigazione internet veloce e stabile. Mentre la batteria da 5.500mAh assicurerà una lunga autonomia, supportata dalla ricarica rapida QC 4.0+.

Il comparto fotografico del dispositivo comprende una fotocamera principale da 48MP. Quest’ultima avrà un’apertura f/1,8 e autofocus a rilevamento di fase (PDAF), affiancata da una ultra–grandangolare da 5MP e un sensore di profondità. Per quelle anteriori c’è una camera da 16MP, integrata in un piccolo foro centrale nel display, ideale per selfie di alta qualità.

Il design del dispositivo è caratterizzato da dimensioni pari a 163x75x8,75mm. Inoltre, avrà un peso di 210grammi. Il sensore per le impronte digitali si trova sul lato per fornire un accesso rapido e sicuro allo smartphone.

L’HMD Atlas dovrebbe essere lanciato a 239,99dollari, ovvero circa 222euro. Al momento, però non sono ancora disponibili dettagli specifici riguardo le tempistiche di rilascio e i mercati in cui sarà commercializzato. HMD sembra voler puntare con decisione al segmento dei dispositivi di fascia media. In questo modo si intende offrire uno smartphone con specifiche tecniche interessanti ad un prezzo competitivo.