Tutti gli amanti del gaming sono passati, almeno una volta nella vita, nell’acquisto di un controller Xbox, nel corso del tempo, tuttavia, i prezzi sono lentamente aumentati, sino a diventare spesso difficili da sostenere per la maggior parte di noi. Fortunatamente in nostro aiuto accorre sempre Amazon, con un risparmio assolutamente non da poco, attivo solo per questi giorni.

Il modello di cui vi parliamo è il nuovo controller wireless di Xbox, disponibile nella bellissima colorazione Deep Pink, soluzione principalmente adatta per un pubblico femminile, o comunque persone a cui piace particolarmente il rosa. E’ un dispositivo perfettamente compatibile con qualsiasi Xbox, oltre che con i computer di casa Windows, sia con collegamento via cavo che WiFi.

Xbox controller wireless: il suo prezzo è incredibile

Un prodotto davvero eccellente al giusto prezzo, infatti il suo valore consigliato, a cui tanti di noi hanno dovuto sottostare nel corso degli anni, è di 64,99 euro. In via del tutto eccezionale, Amazon lo ha ridotto del 45%, in questo modo la spesa finale che sarà possibile sostenere sarà di soli 35,99 euro, un affare a tutti gli effetti che consigliamo di cogliere subito al volo.

Il prodotto, come tutte le altre colorazioni, funziona direttamente a pile, ciò sta a significare che l’utente sarà sempre costretto a cambiarle, oppure a ricorrere all’acquisto di una coppia di pile ricaricabili, così da poterle collegare alla presa a muro in caso di necessità. Da non trascurare due aspetti: il suo pieno funzionamento wireless con Windows, essendo comunque stato realizzato da Microsoft, e la presenza del jack da 3,5mm sulla sua superficie. Quest’ultimo aspetto è importante, ad esempio, per il collegamento di cuffie fisiche al prodotto stesso, nell’eventualità in cui non disponiate di elementi wireless.