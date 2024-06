La Citroen e-C3: il modello riscontra già enorme successo

La Citroen e-C3 pare abbia raccolto tra già un enorme successo sul mercato italiano. Sono oltre 1.600 i contratti stipulati per questa compatta elettrica. I numeri, se e quando dovessero essere confermati, andrebbero a posizionare la e-C3 come la terza auto elettrica più venduta nei primi cinque mesi di quest’anno, appena dietro le Tesla Model 3 e Model Y. Anche se quindi i dati sono preliminari e devono ancora essere completati dalle immatricolazioni inerenti all’Ecobonus, la e-C3 potrebbe entrare nella Top 10 delle più vendute dell’intero 2024.

Più in generale, Citroen sta segnando ottime performance in Italia. A maggio 2024, il marchio ha registrato circa 7.000 immatricolazioni, conquistando una quota di mercato del 4,32%. Questo risultato è da collegare soprattutto alle vendite della C3, anche se altri modelli hanno portato ottimi risultati, che, considerando tutte le motorizzazioni, si è classificata come la seconda vettura più venduta questo mese, superata soltanto dalla Fiat Panda che sta avendo però un calo delle sue immatricolazioni.

Citroen va avanti proseguendo la corsa verso le vendite

Nonostante la fine degli incentivi elettrici, la nuova Citroen C3 con motore termico può ancora beneficiare degli sconti statali in caso di rottamazione. Il marchio francese offre la vettura a partire da 49 euro al mese, ma è fondamentale leggere attentamente i termini del contratto per comprendere il prezzo totale della vettura.

La Citroen AMI intanto continua a dominare il mercato delle minicar elettriche portando alla società altra gloria. La sua quota di mercato delle elettrificate è arrivata addirittura a toccare il 45%, il che significa che quasi un quadriciclo elettrico su due venduti è una AMI. Considerando tutte le motorizzazioni, la AMI detiene comunque una quota del 30%.

Citroen sta dimostrando di avere una gamma di prodotti ben equilibrata e competitiva, riuscendo a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più orientata verso la mobilità sostenibile e conveniente. La e-C3, in particolare, potrebbe rappresentare un punto di svolta per il marchio nel segmento delle auto elettriche compatte.