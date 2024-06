La partnership tra Asus e Nvidia continua ad essere solida, tanto che Asus è uno dei primi partner a presentare una nuova linea di GPU GeForce RTX 40.

Questa nuova linea di GPU è stata progettata per soddisfare le esigenze del settore SFF (Small Form FGeForceactor). Naturalmente le caratteristiche principali sono compattezza e la straordinaria prestanza.

La presentazione della nuova linea di GPU è avvenuta durante il keynote di Nvidia al COMPUTEX 2024, evento con focus sull’intelligenza artificiale che si è rivelato molto interessante anche per gli appassionati del gaming.

Nvidia si è concentrata sulle dimensioni delle nuove GPU

Per le GPU SFF-Ready Enthusiast, Nvidia ha introdotto delle nuove linee guida con l’obiettivo di standardizzare le dimensioni e le caratteristiche dei componenti per semplificare la costruzione di computer compatti.

Nvidia ha infatti presentato i modelli Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070, e Prime GeForce RTX 4069 Ti. Queste GPU occupano 2.5 slot e misurano 50mm di spessore e 269 mm di lunghezza. Queste caratteristiche risultano perfettamente in linea con gli standard Nvidia.

Asus continua a essere uno dei migliori partner di Nvidia Il sistema di raffreddamento presenta tre ventole e una piastra posteriore ventilata per incrementare la dissipazione del calore.

Come altro tratto distintivo di questi modelli troviamo la tecnologia “0db”, che garantisce un funzionamento totalmente silenzioso con leggeri carichi di lavoro. Perfettamente ideali per gli ambienti lavorativi. Per quanto riguarda l’estetica delle nuove GPU, Asus ha scelto un design per niente esagerato in bianco e nero con delle piccole rifiniture RGB rosse. La scelta di un design sobrio, al contrario di uno con componenti vistose, permette di esaltare l’efficienza e la compattezza.

Asus, sempre per facilitare l’assemblaggio di sistemi compatti, ha reso compatibili le schede madri nel settore SFF, un esempio è la X670E-Pro WiFi. Inoltre ha introdotto il case ASUS Prime AP201, disponibile con il pannello in vetro temperato o con la rete metallica.

Queste iniziative di Nvidia, unite al supporto di partner fedeli come Asus, offrono ai consumatori più opzioni e migliori prestazioni nel settore dei computer di piccole dimensioni.