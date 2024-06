Nelle giornate passate, abbiamo già riportato la notizia secondo la quale iOS 18 offrirà tantissime opzioni di personalizzazione agli utenti. Il tassello principale di questo aggiornamento però dovrebbe essere l’intelligenza artificiale, che come facilmente prevedibile, sarà finalmente integrata in varie funzionalità dei nuovi dispositivi Apple.

Quello che vi stiamo dicendo si basa sull’ultimo rumor pubblicato da Mark Gurman nella newsletter Power On, secondo lui Apple consentirà agli utenti di utilizzare l’IA per portare a termine attività quotidiane, in maniera molto più semplice ed intuitiva.

I rumor delle funzioni di iOS 18

Nel dettaglio sappiamo che Apple utilizzerà l’intelligenza artificiale nelle app principali come Safari, Foto e Note per offrire le seguenti funzionalità:

La trascrizione dei memo vocali

Miglioramenti ai ritocchi fotografici

Suggerimenti nelle risposte email e nei messaggi

Strumenti di sviluppo per XCode

Migliorare la ricerca web in Safari

Offrire risultati più precisi e veloci in Spotlight

Interazioni più naturali con Siri

Riepiloghi intelligenti per le notifiche accumulate

Una nuova versione, avanzata e riprogettata, di Siri per Apple Watch ottimizzata ad hoc per le attività in movimento

Generare emoji in maniera automatica in base al contenuto dei messaggi, il nuovo OS sarà in grado di fornire emoji completamente nuove per ogni occasione

Sempre secondo quanto emerso dai leaks, le funzionalità d’IA che richiederanno meno potenza di elaborazione gireranno in locale, mentre quelle più impegnative sfrutteranno il pieno potenziale del cloud di Apple.

Dopo tutte queste migliorie che otterremo grazie alle AI, cosa vi aspettate voi dal nuovo iOS 18? Noi pensiamo che tutto ciò migliorerà di molto l’ecosistema Apple, consentendo al mondo dei telefoni mobile di entrare in una nuova era. Ora non ci resta che attendere il lancio ufficiale che, dati alla mano almeno, dovrebbe registrarsi il prossimo autunno, con rilascio gratuito per tutti i device effettivamente compatibili (già comunicati dall’azienda).