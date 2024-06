A quanto pare è periodo di novità in casa AMD, in rete sono trapelate infatti numerose notizie in merito ai piani aziendali della nota azienda tinte rosse il cui merito però non va a una dichiarazione ufficiale bensì a un furto di dati subito da una grande azienda taiwanese che si occupa della produzione di PC laptop, tale attacco è stato di tipo ransomware e ha portato alla sottrazione di un grosso database di dati di cui una parte è finita esposta nel dark web, tutto ciò ha esposto le lineup di grandi aziende come Intel, Nvida e appunto AMD, vediamo dunque cosa ci attende nei prossimi 365 giorni.

Il gruppo responsabile dell’attacco hacker è ransomHUB e l’azienda colpita è la taiwanese Clevo, i dati sono stati esposti nel dark web per incentivare l’azienda a pagare il riscatto agli hacker.

I programmi per 2024 e 2025

A quanto pare il 2025 sarà un anno a dir poco di fuoco per AMD dal momento che assisteremo al debutto della nuova architettura Zen5 che prenderà corpo nelle CPU Fire Range che uniranno 16 core ad alcune varianti con V-Cache X3D, il tutto costituirà una variante laptop delle discusse CPU Ryzen 9000.

Per quanto riguarda invece le sue APU Strix, nel 2025 il team Rosso metterà in vendita le APU Strix Halo e Strix Point, conosciute recentemente sotto il nome di CPU Ryzen AI 300 al Computex, queste ultime arriveranno ad un massimo di 12 Core e fino a 45-50 TOPs nel comparto IA, mentre le prime aleggiano ancora nel mistero sebbene si creda costituiranno una linea a prestazioni più elevate con performance IA più alte che partiranno da 45-50 TOPs.

Per ultime AMD lancerà le proprie APU Krackan Point, le quali saranno destinate alla fascia di PC Copilot+ di medio livello, unendo dunque 8 core ad NPU con 45-50 TOPs di potenza, la maggior parte delle CPU probabilmente vedrà la prima luce al CES di Las Vegas.