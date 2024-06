Intel: ecco le sue nuove CPU, arrivano Arrow Lake e Panther Lake

Svelata la roadmap completa per le CPU Intel in arrivo quest'anno, le prime saranno le tanto discusse Arrow Lake e Panther Lake

A quanto pare è tempo di novità nel mondo dell’informatica e soprattutto nel ramo dedicato ai processori per i computer di prossima generazione, tutto ciò però non è frutto di dichiarazioni ufficiali da parte delle aziende di maggiore importanza bensì di un attacco hacker che ha coinvolto una grossa azienda taiwanese e che ha portato al furto di tantissimi dati sensibili messi in circolazione sul dark web come ultimatum per pagare il riscatto e riavere indietro i propri dati.

I dati messi in circolazione a seguito di questo attacco hanno fatto trapelare in rete l’intero piano di rilascio di Intel inerente le proprie CPU di prossima generazione, vediamo insieme che cosa è emerso.

I piani di Intel

Come potete ben vedere i dati trapelati in rete hanno confermato l’idea di Intel di rilasciare nel corso di questo anno i processori Lunar Lake che approderanno sulle consolle pc portatili e in seguito i professori Arrow Lake che invece saranno destinati principalmente alla fascia desktop e nelle loro varianti più potenti anche alla fascia laptop dedicata al gaming, I chip Arrow Lake-HX avranno 8 P-Core Lion Cove e 16 E-Core Skymont.

In ultimo abbiamo i processori Panther Lake che arriveranno nel corso del 2025 e segneranno quella che sarà la vera e propria svolta per Intel in chiave intelligenza artificiale e prestazioni grazie a delle NPU davvero molto più prestanti rispetto a quelle presenti nei modelli attuali.

Ovviamente si tratta di informazioni che potrebbero subire delle variazioni nel corso di questi mesi dal momento che i piani di Intel sono incostante evoluzione nel corso del tempo, ciò non toglie che tutto ciò che è trapelato in passato sembra essere stato confermato dai dati trapelati in rete a seguito di questo attacco hacking, Che come se non bastasse ammesso in circolazione l’intera roadmap di Nvidia per la serie RTX 50 laptop.