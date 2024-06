TimVision, uno dei principali servizi di intrattenimento in Italia, di recente ha annunciato modifiche importanti ai suoi piani. In particolare quelli che includono l’acclamato servizio sportivo DAZN. Tali aggiornamenti riflettono gli aumenti dei costi della suddetta piattaforma, avvenuti alla fine di maggio, e influenzano direttamente i pacchetti offerti da Tim Vision. Gli abbonati ora si troveranno di fronte a nuovi prezzi mensili per i piani Calcio e Sport, che includono DAZN, Infinity+ e Disney+ Standard con pubblicità, e TimVisionGold. Il quale aggiunge anche Netflix con pubblicità e Amazon Prime alla lista dei servizi disponibili.

TimVision: tutti i cambiamenti all’ orizzonte

Fino a poco tempo fa, i due pacchetti erano proposti a partire da 30,99€ e da 40,99€ al mese. Ma con le nuove tariffe, TimVisionCalcio e Sport parte ora da 34,99€. Mentre il pacchetto Gold da 42,99€. Questi aggiornamenti apportano quindi rispettivamente un aumento di 4 e 2€ al mese. È importante notare però che l’importo differente ha ridotto la distanza tra i due pacchetti, rendendo il secondo più conveniente rispetto a prima. Entrambi i piani offrono un abbonamento annuale, che comporta un tacito rinnovo al termine dell’anno. Il tutto con prezzi dilazionati in ben 12 mesi. Ovvero 419,88€ all’anno per Calcio e Sport e 515,88€ per il servizio Gold.

In più, è stata introdotta la possibilità di un abbonamento “libero” con vincolo mensile. Disponibile al costo di 40,99€ al mese per TimVisionSport e di 50,99€ per TimVision-Gold. È interessante notare che entrambe le soluzioni offrono l’attivazione gratuita per coloro che si abbonano online fino al 30 giugno e non oltre. Ad ogni modo, è importante sottolineare che tutte le offerte sono subordinate all’esistenza di una promo della linea Tim. Tali cambiamenti hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti, con alcuni che criticano gli aumenti di prezzo e altri che apprezzano l’aggiunta di nuovi servizi come Amazon Prime alla lista dei benefici offerti.