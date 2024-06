A quanto pare d’ora in avanti sapremo qualcosa in più in merito la lineup di rilascio delle shcede RTX 50 di Nvidia, nel dettaglio per quelle in edizione laptop, il “merito” va ad un attacco hacker subito da un’azienda taiwanese, Clevo, un ODM e OEM con sede a Taiwan che si occupa di realizzare principalmente PC portatili, la quale ha subito un furto di un grosso database di dati tramite attacco ransomware di cui una parte è stata messa online nel dark web come avvertimento e incentivo a pagare il riscatto.

Il leak è stato messo online dal gruppo hacker RansomHUB e mostra sei schede della famiglia Blackwell, l’architettura in arrivo questo inverno.

Ecco l’intera lineup laptop

Il mega leak uscito in rete anticipa che le schede si divideranno in due macrogruppi: uno basato su tre schede assemblate su PCB GN22 Board 1, mentre altre tre si basano sul PCB GN22 Board 2.

Paragonando i codici alla lineup RTX 40, si può facilmente intuire a quali schede corrispondo le specifiche che saranno dunque così organizzate:

NVIDIA GeForce RTX 5090 : board GN22-X11, 16 GB di memoria GDDR7

: board GN22-X11, 16 GB di memoria GDDR7 NVIDIA GeForce RTX 5080 : board GN22-X9, 16 GB di memoria GDDR7

: board GN22-X9, 16 GB di memoria GDDR7 NVIDIA GeForce RTX 5070 : board GN22-X6, 8 GB di memoria GDDR7

: board GN22-X6, 8 GB di memoria GDDR7 NVIDIA GeForce RTX 5060 : board GN22-X4, 8 GB di memoria GDDR7

: board GN22-X4, 8 GB di memoria GDDR7 NVIDIA GeForce RTX 5050: board GN22-X2, 8 GB di memoria GDDR7

Come leggete le schede indicate sono 5 quando il leak ne ha invece svelate sei, questo poiché è presente una scheda dal codice modello con board GN22-X7, la quale dovrebbe essere a cavallo tra la RTX 5070 e la RTX 5080 e che non è confrontabile con alcuna grafica per laptop lanciata negli ultimi anni, viene spontaneo pensare si tratti di una RTX 5070ti o Super.

Dal leak si evince anche che tutte le GPU della serie 50 avranno memorie GDDR7 e che Nvidia continuerà a produrre schede RTX 40, 3050 e 2050 per la fascia entry level del mercato.