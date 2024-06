Il settore delle telecomunicazioni in Italia sta attraversando un’importante fase di trasformazione con l’annuncio di TIM. L’ azienda infatti intende lanciare il suo nuovo ed aggiornato portafoglio di offerte mobili standard. Ecco che, a partire dal 9 Giugno 2024, i clienti potranno iniziare a godere dei numerosi vantaggi della nuova serie TIM-Mobile. La quale prenderà il posto della precedente 5GPower. Questa mossa strategica evidenzia l’impegno dell’ operatore nel fornire servizi sempre più adattati alle esigenze in evoluzione dei consumatori italiani. Tra le innovazioni più importanti vi sono sicuramente gli sconti di TIMVISION. Insieme alla possibilità di acquistare smartphone a rate e di accedere a una vasta quantità di promozioni mirate ai giovani che desiderano provare la massima velocità del 5G.

TIM: novità ed occasioni imperdibili

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’introduzione della nuova offerta unica denominata TIMMobile, disponibile a partire dal 9 Giugno 2024. Questa si distingue per la sua flessibilità. In quanto consente ai clienti di personalizzare il proprio pacchetto con l’aggiunta di opzioni per aumentare il bundle di dati mensile. La sua introduzione però comporta la chiusura delle attuali promozioni della serie 5GPower per le nuove attivazioni. Ciò segna un cambiamento nella strategia di offerta di TIM, poiché non sarà più possibile sottoscrivere piani con dati illimitati senza la convergenza con altri prodotti dell’azienda. Ma per coloro che desiderano godere dei vantaggi di Internet senza limiti, sarà disponibile l’opzione inclusiva fisso-mobile con TIMUnicaPower. Alla quale va abbinata obbligatoriamente una promo TIMVISION.

Ma non è ancora tutto. TIM introdurrà il concetto di “5GUltra”. Esso garantirà ai clienti accesso prioritario alla rete 5G con velocità fino a 2 Gbps. Questo sarà incluso gratuitamente nelle nuove attivazioni di alcune offerte mobili. Si prevede che queste nuove soluzioni telefoniche stimoleranno ulteriormente l’adozione del 5 G e favoriranno l’innovazione nell’ecosistema digitale italiano. In ogni caso se siete interessati a conoscere proposte simili,vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.