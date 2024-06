Una nuova promo permette agli utenti Vodafone di avere Telepass gratis per 18mesi. Quest’ultima è disponibile in tutti i negozi fisici dell’operatore fino al 31ottobre 2024 (ore 23:59). È possibile selezionare due opzioni che comprendono entrambe Telepass Family. La prima riguarda la sua versione base. Mentre la seconda comprende l’aggiunta del servizio di Assistenza Stradale valido in Italia ed Europa. È importante ricordare che per sfruttare la promo non bisogna essere già titolari di un contratto Telepass Family né averlo avuto nei sei mesi precedenti la stipula del nuovo contratto.

Telepass e Vodafone insieme per accedere ad uno sconto

La prima opzione offre 18mesi di canone gratuito per il dispositivo associato al contratto Family, ideale per chi desidera usufruire dei servizi di telepedaggio senza costi iniziali. La seconda, oltre ai 18mesi gratis, include anche 18mesi di canone gratuito per il servizio di Assistenza Stradale WOW. Quest’ultimo è valido in Italia ed Europa, offrendo maggiore sicurezza e supporto durante i viaggi.

Le condizioni della promozione prevedono che la stipula avvenga entro e non oltre le 23:59 del 31 ottobre 2024. I destinatari devono essere persone fisiche con autoveicoli ad uso privato per il trasporto di persone. Inoltre, l’offerta non è cumulabile con altre promozioni. Dopo i primi 18mesi gratuiti, chi ha attivato il Telepass Family dovrà pagare un canone trimestrale di 11,70euro. Coloro che hanno anche il servizio di Assistenza Stradale dovranno aggiungere un pagamento trimestrale di 8,40euro. In caso di recesso dal contratto, il cliente perderà il diritto agli omaggi per il periodo successivo alla data di efficacia del recesso e non potrà più rivendicare alcun beneficio da Telepass.

A partire dall’1 luglio 2024, saranno disponibili nuove offerte Telepass. La versione Pay per Use prevede un costo di attivazione una tantum di 10 euro, più 1 euro per ogni giorno di utilizzo, e include servizi come telepedaggio, Area C Milano, traghetto Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu e vignette elettroniche. Il Telepass Base ha un costo mensile di 3,90euro, con attivazione inclusa e la possibilità di associare due targhe. Inoltre, offre servizi come telepedaggio, Area C Milano, traghetto Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu e vignette elettroniche. Il Telepass Plus costa 3,90euro al mese fino a dicembre 2025, poi 4,90euro mensili, includendo tutti i servizi dell’abbonamento Base, più carburante, ricarica auto elettrica, skipass, trasporti pubblici, treni, voli e altri servizi. Infine, l’abbonamento Young comprende servizi di trasporto pubblico, mobilità condivisa, treni, voli e pullman. Queste offerte sono studiate per rispondere alle diverse esigenze di mobilità dei clienti, garantendo flessibilità e convenienza.