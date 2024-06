Logitech MX Keys Mini è disponibile su Amazon ad un prezzo veramente assurdo, che prevede una riduzione effettiva del 43% rispetto al valore iniziale, così da essere sicuri di potervici accedere riuscendo altresì a risparmiare molto più di quanto abbiate mai immaginato.

Come tutte le tastiere di casa Logitech, anche la suddetta risulta essere perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo o sistema operativo, può quindi essere utilizzata senza problemi con iOS, Android, Windows o MacOS, godendo appieno di tutte le sue funzionalità, senza limiti o vincoli particolari.

Logitech MX Keys Mini: che occasione su Amazon

Offertissima attiva per poco tempo su Amazon con la possibilità di godere di un risparmio che supera di molto le aspettative dei consumatori: la spesa iniziale che si dovrebbe sostenere corrisponde a 129 euro, ma grazie alla promozione corrente, eccola scendere del 43%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 73,99 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

A differenza della sorella maggiore, la Logitech MX Keys Mini non presenta il tastierino alfanumerico, mantenendo invariate tutte le altre specifiche tecniche e funzionalità generali. Ricordiamo che, essendo una tastiera bluetooth, integra una batteria che permette l’utilizzo per lunghe settimane, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro. In parallelo, è presente una comoda retroilluminazione, con regolazione automatica dell’intensità luminosa, utilissima ad esempio per l’utilizzo della tastiera con scarsa luminosità.

Dimensionalmente parlando è forse una delle tastiere più facilmente trasportabili, essendo in grado di raggiungere 29,59 x 13,19 x 2,09 centimetri, ed un peso di soli 690 grammi. Molto comodi sono i tasti, che presentano una conformazione concava al centro, che facilita il posizionamento del dito, così da rendere la digitazione molto più comoda e rapida rispetto ad una conformazione più piatta e lineare.