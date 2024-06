Samsung Galaxy S24 Ultra è a tutti gli effetti lo smartphone con sistema operativo Android più desiderato dal pubblico, un prodotto che vuole sicuramente far sognare i consumatori, anche se comunque la spesa da sostenere risulta sempre essere abbastanza elevata.

Proprio in questi giorni l’azienda sudcoreana ha lanciato un cashback davvero unico nel suo genere, infatti tutti coloro che acquisteranno Galaxy S24 Ultra e lo registreranno sul sito ufficiale entro la metà del mese di Agosto, potranno ricevere un rimborso del valore di 200 euro. Da notare che tale rimborso sarà postumo all’acquisto, ciò sta a significare che inizialmente sarà necessario versare l’intero ammontare.

Samsung Galaxy S24 Ultra: offerta da record su Amazon

Ottima occasione per acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra ad un prezzo estremamente conveniente, anche se comunque resta molto alto, almeno in confronto a quelli che potrebbero essere gli standard della maggior parte delle famiglie italiane. Il prodotto in questione viene reso disponibile sul mercato con un listino iniziale di 1499 euro, fortemente ridotto da Amazon di circa 100 euro, così da poter arrivare a spendere 1399 euro. La cifra è sicuramente elevata, ma ad allietare il tutto ci pensa Samsung con il suo cashback di cui vi parlavamo nei paragrafi precedenti, così da poter spingere il consumatore ad un valore teorico finale di 1199 euro. L’acquisto è completabile qui.

Le specifiche tecniche di ottimo livello si sprecano con lo smartphone di Samsung, infatti integra una camera principale da 200 megapixel, per riuscire a scattare istantanee di assoluta qualità, passando poi per una configurazione di base con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, oppure una batteria che può raggiungere i 5000mAh, per un facile utilizzo sul medio/lungo periodo, senza dover continuamente ricorrere alla presa a muro.