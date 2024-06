Motorola Moto G54, che OFFERTA folle su Amazon

Motorola Moto G54 è uno smartphone di fascia medio-bassa che vuole cercare a tutti i costi di convincere sempre più utenti all’acquisto, proponendosi come una validissima alternativa a tutti gli altri modelli disponibili ufficialmente sul mercato.

Il prodotto è caratterizzato da un buon display, un pannello da 6,5 pollici di diagonale, che presenta risoluzione FullHD+, ma soprattutto è un AMOLED con refresh rate che può raggiungere senza troppi problemi anche i 120Hz. Il comparto fotografico rappresentato l’altro fiore all’occhiello, essendo a sua volta composto da due sensori: un principale da 50 megapixel, ed un secondario ultragrandangolare da 2 megapixel.

Motorola Moto G54: offerta da non credere oggi

Il prezzo di vendita dello smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo è sicuramente vantaggioso, se pensate infatti che oggi lo potete fare vostro con un esborso finale di soli 161,37 euro, contro i 249,90 euro di listino. In parallelo, lo stesso dispositivo viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, che riesce a coprire i difetti di fabbrica, ed anche è disponibile no brand, ovvero gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati direttamente dal produttore. Premete qui per acquistarlo.

Molte sono le specifiche tecniche che permettono di raggiungere un buon livello nel rapporto qualità/prezzo, poiché il dispositivo è certificato IP52, per la resistenza agli schizzi d’acqua e la polvere, passando per una batteria da 5000mAh, utilissima ad esempio per riuscire ad utilizzare lo smartphone sul medio/lungo periodo, anche grazie alla presenza di una ricarica rapida a 15W. La configurazione di base prevede comunque 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, che sono un quantitativo più che sufficiente considerando la fascia di prezzo di posizionamento; in ultimo, il sistema operativo Android 13, riesce a fare la differenza, soprattutto per la pochissima personalizzazione software.