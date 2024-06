Very Mobile: una nuova super promo ma solo per alcuni clienti selezionati

Very Mobile vuole scuotere il proprio mercato e ha deciso di lanciare una promo per convincere i suoi ex clienti a tornare a se

Al giorno d’oggi ogni utente ha a disposizione la possibilità di scegliere tra tantissime promozioni messe in circolazione dai vari provider telefonici, questi ultimi cercano di conquistare il mercato garantendo offerte di ogni genere a suono di giga, minuti ed SMS, l’obiettivo ovviamente è quello di conquistare la fetta più grossa del mercato sfornando ogni giorno promozioni dal costo variegato e pensato per accontentare tutte le necessità dei vari clienti.

Ovviamente a questa gara è iscritta anche Very mobile che tiene molto a garantirsi ogni mese un gettito di nuovi clienti costante, per fare ciò ovviamente aggiorna il proprio catalogo di offerte con promozioni adatte all’andamento del mercato, puntando sia sui nuovi clienti ma anche sui propri ex clienti con promozioni ad hoc che invogliano questi ultimi a tornare presso l’operatore verde offrendo caratteristiche molto più succulente rispetto alla norma.

La nuova promo top per chi torna in Very

Ecco dunque che in questi ultimi giorni gli ex clienti dell’operatore verde stanno ricevendo una comunicazione che li informa della possibilità di accedere a una promozione davvero interessante se decidono di tornare presso l’operatore abbandonato, quest’ultima garantisce bene 200 GB di traffico dati in 4G, minuti ed SMS illimitati verso tutti al costo di appena 5,99 € al mese per sempre.

Si tratta di una promozione pensata solo ed unicamente per gli ex clienti dell’operatore verde, ovviamente l’obiettivo è quello di garantire tantissimi giga ad un prezzo decisamente accattivante e che allo stato attuale solo pochissime operatori sono in grado di offrire, cosa che ovviamente può essere un forte stimolo a tornare sui propri passi e dunque ristabilire un contratto con Very.

Se siete dunque degli ex clienti di quest’operatore è probabile che in questi giorni possa arrivarvi questa comunicazione, in caso vi convenga ovviamente sfruttate l’occasione finché potete e tornate sui vostri passi garantendovi ovviamente ciò che è più conveniente per voi.