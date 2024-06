TimVision, piano con DAZN rimodulati: ecco i nuovi prezzi e le offerte

Stando a quanto riportato ultimamente, TIM avrebbe scelto di rivedere le offerte TimVision. Si tratta di quelle legate al servizio streaming DAZN, che avrebbero visto il loro listino aumentato in quanto l’azienda di streaming live ha scelto di aumentare i prezzi.

Sia per il pacchetto Calcio che per quello Sport aumenta dunque il prezzo, comprendendo al suo interno anche Infinity+ e Disney+. In entrambi i casi si tratta del piano standard con pubblicità, mentre l’abbonamento Gold include anche Amazon Prime.

TimVision e DAZN, le soluzioni disponibili al momento

TimVision Calcio e Sport include al suo interno quanto segue:

Intrattenimento di TimVision

Dazn (opzioni Standard o Plus)

Infinity+

Disney+ (piano Standard con pubblicità)

Ci sono due tipi di abbonamento disponibili che potrebbero interessare il pubblico. Il primo è quello annuale con rinnovo automatico che include:

Dazn Standard: 34,99 euro al mese (totale annuale di 419,88 euro)

al mese (totale annuale di 419,88 euro) Dazn Plus: 59,99 euro al mese (totale annuale di 719,88 euro)

C’è poi l’abbonamento mensile senza vincoli. Questo è disponibile con il piano standard di DAZN a 40,99 euro al mese.

Per quanto riguarda invece TimVision Gold, gli utenti possono basare tutto su quel che segue:

intrattenimento di TimVision

Dazn Standard o Plus

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime.

Ci sono poi anche in questo caso due tipi di abbonamenti annuali, come quello che costa 42,99 € al mese con DAZN standard e quello che invece comprende DAZN Plus da 67,99 € al mese.

C’è anche un abbonamento con vincolo mensile standard sempre per quanto riguarda DAZN, il quale costa 50,99 € al mese.

Tutte queste soluzioni appena descritte godono di una promozione momentanea fino al prossimo 30 giugno. Chi infatti dovesse scegliere di sottoscrivere questi abbonamenti, potrà avere l’attivazione gratuita ma solo attivando il tutto online. Chiaro che per avere queste offerte è necessario avere anche un’offerta di rete marchiata TIM.