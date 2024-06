Porsche Taycan 2024: l'offerta irresistibile per chi possiede una Tesla

Porsche lancia una nuova iniziativa per spingere più acquirenti possibili a scegliere la sua fantastica Taycan di quest’anno. La casa automobilistica, con una strategia che potrebbe dimostrarsi vincente, vuole incrementare i numeri delle vendite della sua vettura completamente rinnovata. Il modello, infatti, non è alla sua prima edizione, ma è stato rivisitato partendo dall’estetica agli interni fino ad arrivare alla tecnologia in dotazione. La Porsche cerca di battere il suo competitor diretto, la Tesla, ed in particolare attirare l’attenzione di chi ha una Model S.

Per incentivare il passaggio dalla Tesla alla Porsche, la società propone un incentivo finanziario di circa 4.100 euro a chi guida una Tesla e decide di passare alla Taycan. L’offerta è rivolta a chiunque possieda un’auto che non sia del brand, ma al contempo si focalizza soprattutto su chi ha una vettura Tesla. L’incentivo riguarda i contratti di leasing per le Porsche Taycan MY24 e MY25 e prevede un bonus che varia in base a quanti giorni restano prima che il contratto che si ha al momento sulla propria auto termini.

Porsche lancia la nuova fiammante Taycan elettrica

La Porsche Taycan 2024 possiede molti miglioramenti che la vanno a differenziare dalle versioni del passato. La nuova batteria ha una potenza di ben 105 kWh, molti di più se messi a confronto con gli scorsi 93 kWh, e regala agli automobilisti un’autonomia di 600 km. La società ha anche implementato di molto la Taycan Turbo S che ora raggiunge i 950 cavalli e che può passare da 0 a 100 km/h in appena 2,3 secondi.

La versione “più lenta” della Taycan ha comunque prestazioni niente male. La Porsche, infatti, raggiunge i 100 km/h in soltanto 4,5 secondi. La Turbo GT, invece, tocca i 1.108 CV ed è la più veloce di tutte. La Taycan ha un prezzo che parte, nel nostro Paese, di 105.000 euro, mentre la versione Turbo GT può superare anche i 250.000 euro. Considerando l’incentivo, Porsche spera di rendere la Taycan ancora più “economica” ed allettante per chi cerca un’auto sportiva esteticamente affascinante, veloce ed ecologica.